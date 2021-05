Emily Blunt descarta participar en los 4 Fantásticos: “No sé si las películas de superhéroes son para mí, no me gustan”

Emily Blunt salió al paso de los rumores que estos últimos meses la han puesto a ella y a su esposo, John Krasinski, como parte de una renovada versión de la película “Los 4 Fantásticos” que prepara Marvel.

En un streaming de Howard Stern, la actriz estadounidense reveló las razones de porqué no aceptó en su momento interpretar el papel de Black Widow en “Iron Man 2” y porqué ahora ella y Krasinski no formarán parte del elenco que alista Marvel para realizar su primera película con los cuatro personajes del famoso cómic, luego de su paso por la compañía Fox.

“No sé si las películas de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no”, aclaró Blunt, quien por estos días se encuentra promocionando “A Quiet Place Part II”, que se estrenará en cines el 28 de mayo.

“Originalmente rechacé ese papel (Black Widow) porque ya estaba contratada para protagonizar ‘Los viajes de Gulliver’ (en 2010)”, señaló la actriz, que si bien aclaró que “no quería hacer” el filme dirigido por Rob Letterman hace poco más de una década, cumplió con su contrato y dejó de lado la propuesta de Marvel pese a que en su momento “estaba obsesionada con participar en Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., hubiera sido increíble para mí”.

“Me enorgullezco mucho de las decisiones que tomo y significan mucho para mí. Las películas que hago (…) me preocupan mucho, muchísimo, las elecciones que hago. Eso es todo lo que tengo, las decisiones que tomo”, recalcó.

Aprovechando su entusiasmo por estar en Iron Man es que Stern le preguntó si era efectivo que ahora sí podría llegar al UCM junto con su marido, duda que la actriz disipó con una negativa que la aleja de futuras producciones de superhéroes.

“No es que (el género) esté por debajo de mí, pero no sé si las películas de superhéroes son realmente para mí. No están en mi camino (profesional). No me gustan. Realmente no lo hago”, dijo, a la vez que deslizó una crítica por el alto número de películas de este género que se realizarán en los próximos años.

“Se ha agotado. Estamos inundados, no son solo todas las películas, también son los programas de televisión interminables. No quiere decir que nunca quisiera interpretarlos (algún superhéroe), pero tendría que ser algo tan genial y un personaje realmente genial para interesarme”, finalizó.