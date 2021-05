Helhue responde a críticos de su asado con 9: “Agarran pantalla gracias a mí”

La abogada Helhue Sukni publicó en su cuenta de Instagram un video en respuesta a quienes la criticaron porque el viernes pasado hizo un asado en su casa en donde había nueve personas, un número que excedería el aforo permitido en cualquiera de las comunas de la Región Metropolitana en tiempos de pandemia.

“Hoy día o ayer o anteayer me funaron en la tele. Dijeron que la tía Helhue había hecho un video, que no es mentira: hice un video el viernes porque hicimos un asado acá en la casa con gente. Dijeron que yo estaba de carrete. ¿Cuál es el problema, amigos? ¿Que estamos en pandemia? ¿Cuál es el problema si estoy en mi casa, invité cuatro personas y acá en la casa somos cinco? Somos cinco, ¿no? Invito cuatro. Hay nueve hueones. Y el máximo sin cinco”, dijo Sukni

Luego puso un ejemplo: “O sea, la mujer que vive con su marido y tiene cinco hijos: son siete. O sea hay que echar dos hueones para la calle para poder vivir. A dónde la vieron pues amigos”, razonó.

Y a continuación hizo un desafío que después transformó en una broma: “Así que los hueones que agarran pantalla gracias a mí… ¿qué les puedo decir? Prrrrr! No, ya da lo mismo. Digan lo que quieran. Hagan lo que quieran. La tía Helhue vive feliz y de ahora en adelante amigos voy a empezar a hacer asados todos los viernes. Voy a invitar gente. Todos los viernes. Para que se deje caer la policía acá los viernes. No, mentira. Ahí veré. Igual es rico tener asados todos los viernes, pero ¿saben por qué no los hago? Porque igual es penca estar afuera con frío. Si es exclusivamente por eso. Por el frío. O si no, yo invitaría. Un par de amigos para acá. Qué tiene de malo”.

Además se quejó que el problema no son asados como el que ella hizo, sino las fiestas clandestinas. “Si la hueá son las fiestas masivas, esas en que andan bailando así. Ahí te creo, que anden todos los gallos pegados”.