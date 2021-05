Revelan por qué China Suárez y Vicuña viven en casas distintas

China Suárez y Benjamín Vicuña están todavía juntos. Lo dijo la propia actriz a su regreso de Miami. “No estoy separada. Ni crisis ni nada. No, me enteré de lo que me indican porque me escribieron varias amigas, pero no”, dijo apenas pisó suelo argentino.

Y según publicó la revista Gente, pese a que no están separados, sí viven en casas distintas. Vicuña se instaló en su departamento de soltero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para llevar a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio al colegio.

Ellos son los hijos que tuvo con Carolina Ardohain, Pampita.

En su mejor momento

A Vicuña “le toca llevarlos al colegio, que es en capital. Por eso duerme en su departamento porteño mientras la China Suárez se queda en su casona”. Eugenia está instalada en su residencia en la provincia, mientras que Benjamín Vicuña decidió quedarse debido a las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno nacional.

Según dijo Gente, están pasando “su mejor momento” y fuentes allegadas le confirmaron a la revista que hablan a diario.