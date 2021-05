La emoción de Yann Yvin al recordar a su fallecido padre: “Nunca le dije te amo”

Yann Yvin recordó con emoción a su fallecido padre en un nuevo capítulo del programa “De tú a tú” en Canal 13.

En conversación con Martín Cárcamo, el chef relató que su familia es de Vietnam y que huyeron del país a Francia tras la guerra.

Yvin señaló que sus padres se separaron cuando él era niño, afirmando que “tengo imágenes un poco escondidas donde me encierro en mi cuarto a llorar”.

El chef indicó que su progenitor murió cuando él tenía 18 años y se encontraba de vacaciones en Brasil, cuando le avisaron del deceso. En ese sentido, afirmó que tomó un vuelo de urgencia a Francia, en donde viajó de pie porque no quedaban asientos en el avión.

Canal 13

“Él murió en el día de su cumpleaños, de sus 50 años. En un accidente tonto (…) bajando de la escalera se cayó y se pegó en la cabeza”, expresó.

“Mi grande frustración es no haberle presentado mis hijos, mi familia, lo que logre crear yo como persona. Eso que duele, duele, duele. El no poder compartir, el yo escuchar la palabra abuelo de parte de tus niños. Eso te destroza, realmente. Nunca le dije te amo a mi papá, porque por cultura no se dice mucho”, afirmó.

Yann Yvin manifestó que tras la muerte de su padre sintió rabia. “Me sirve esta montaña. Cuando voy arriba, voy a gritar. Quizás lo hago por él también, por la rabia”, resaltó.

Tras esto, Martín Cárcamo puso música de Miles Davis, el cual era del gusto de su padre.

“Hoy día tendría 82 años (…) Ni siquiera me lo imaginé. Para decirte la verdad Martín, nunca fui a verlo al cementerio, no quiero ver una piedra fría. Me quedo con él. Con las imágenes”, expresó.

“Imagínate, recién saqué una foto de él, antes no podía mirarla. Y un poco gracias a ti, como sabía que venías a hacer la entrevista, empecé a buscar fotos y me encontré con él. Una foto que nunca logré mirar mucho. Desde que supe que iba a hacer la entrevista contigo la dejé donde estoy trabajando y hoy día logro mirarlo. Hoy día puedo verlo cerca”, afirmó visiblemente emocionado.

Finalmente, Cárcamo puso “Father and son” de Cat Stevens. “Es una canción que no logro superar”, admitió Yann Yvin.