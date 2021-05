Chrissy Teigen hace mea culpa por haberle hecho bullying a Courtney Stodden cuando era adolescente

Chrissy Teigen se disculpó por acosar a la entonces adolescente Courtney Stodden en internet hace una década.

“No todos tienen la suerte de ser responsabilizados por todo su (grosería) pasado frente al mundo entero. Me siento mortificada y triste por quién solía ser. Era una troll insegura que buscaba atención”, tuiteó Teigen en un largo hilo.

Agregó: “He trabajado muy duro para darles a ustedes alegría y que se sientan amados y la sensación de haberlos decepcionado es casi insoportable, de verdad. Esos no son mis únicos errores y definitivamente no serán los últimos a pesar de que me esfuerce mucho, pero ¡lo intentaré!”

Teigen de 35 años, con más de 13 millones de seguidores en Twitter, era una veinteañera cuando acosó a Stodden. El acoso incluyó tuits en los que instó a Stodden a quitarse la vida. Stodden es una personalidad de realities que se identifica como una persona no binaria y usa el pronombre “they” (ellos).

Stodden dijo al Daily Beast que el acoso de Teigen y el de muchos otros surgió cuando fue muy criticada en los medios por casarse a los 16 años con Doug Hutchison de 51 años en 2011. La pareja se divorció el año pasado. El matrimonio llevó a la fama internacional a la joven modelo y al cantautor de Washington, incluyendo participaciones en “Celebrity Big Brother” y “Courtney”.

Stodden aceptó la disculpa de Teigen en una publicación en Instagram, aunque con reservas. “Todo mi ser quiere creer que ésta es una disculpa sincera, pero se siente como un intento público por salvar asociaciones con Target y otras marcas que se están dando cuenta que su ‘toma de consciencia’ es un disco rayado”, dijo Stodden.

Teigen, modelo y autora de libros de cocina, está casada con el astro del R&B John Legend.