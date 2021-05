Cretton dijo “Manuel Neira” delante de Pamela Díaz y así le fue

Un sorpresivo momento vivió Jean Philippe Cretton en el programa por Instagram de Pamela Díaz, su actual pareja. Pasó en el momento en que se le ocurrió nombrar a Manuel Neira, exmarido de Díaz. Ella ya había hablado de su relación con el exfutbolista en “De tú a tú” de Canal 13 y luego él le escribió diciendo que no volviera a hablar de él porque le molestaba.

Pues bien. Ahora, en el LIVE de Díaz estuvo la actriz Antonella Ríos. Hicieron un juego en donde Díaz debía adivinar de quién era la foto de una persona que se había pegado en la frente. Era Alexis Sánchez. Y entonces ahí Pamela Díaz recordó que cuando recién partía, Sánchez le decía “tía”.

“Ah, por Manuel po”, dijo entonces Cretton. “No, porque con mi amiga somos más viejas”, respondió Díaz. Cretton insistió: “Por eso, de esa época, cuando Neira estaba jugando…”. Y Díaz estalló: “No me hables de ese hombre”. Cretton volvió a la carga: “Es que deben haber sido cadetes los chiquillos y estos otros eran los grandes”. Y ahí Díaz retomó: “Ah. Sí. Pero me viene a decir tía”.

La conversación derivó luego en que Díaz le preguntó a Antonella Ríos si saldría con Alexis Sánchez. A eso, ésta última respondió: “Es buenmozo, me complica porque no tengo conocimientos futbolísticos y quizás no habría un tema en común, pero de puro curiosa saldría con él”.