La “Leona” no tiene lucas: Adriana Barrientos asegura que es humilde y no puede comprar productos de Cote López

Atrás parecen haber quedado los días en que Adriana Barrientos hacía alarde de sus lujos. Especialmente su colección de carteras Louis Vuitton.

Porque en un reciente capítulo de “Zona de estrellas” del canal de TV paga Zona Latina, Barrientos hizo una particular confesión mientras en el panel se conversaba sobre la línea de cosméticos que lanzó Coté López.

“Yo soy una persona muy humilde, no tengo acceso a ese tipo de productos. Yo no tengo acceso a las cosas de Coté López. No hay presupuesto”, dijo, según replica Glamorama.

Tras eso, se habló de los precios de productos de otras famosas, destacando que el perfume de Lisandra Silva vale $80.000, a diferencia del de Cecilia Bolocco que vale $24.000″

Adriana Barrientos comentó entonces: “Solo me alcanza a mí para el de Cecilia Bolocco, mira qué pena, el de la Miss Universo nada más. Mira qué pena que ande en mi cartera con el perfume de Cecilia Bolocco. Me encanta. Veinticinco lucas, en varias cuotas sí, doce cuotas precio contado”.