Patricia Maldonado critica entrevista de Bienvenidos a Cathy Barriga: “Me da la sensación que Canal 13 quiso cag… al Mega”

Los coletazos a la entrevista que realizó a inicios de esta semana el matinal Bienvenidos de Canal 13 a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, siguen dando que hablar entre algunos rostros televisivos y uno de ellos, Patricia Maldonado, le dio un nuevo golpe a la estación de Luksic por la tribuna que le ofrecieron a la cuestionada autoridad municipal para defenderse de las acusaciones por irregularidades en su gestión comunal que hace unas semanas se mostraron en un reportaje de Mucho Gusto, en Mega.

Y es que a pocos días de las elecciones municipales, la lenguaraz mujer especuló con una supuesta campaña del 13 para desacreditar el reportaje realizado en el matinal de la estación del Grupo Bethia.

“Me llama la atención, que la miré esta entrevista e iré más allá. Me da la sensación que Canal 13 se quiso cagar a Mega. ‘Liquidaron a Cathy Barriga, nosotros la vamos a ayudar porque fueron vaca con ella’, ese es el dibujo que me pareció a mí“, comentó Maldonado en su canal de Youtube, donde como es habitual comparte el espacio con la actriz Catalina Pulido, candidata a concejala de Las Condes, y quien abrió la discusión con el tema de las malversaciones de fondos municipales.

“Es lamentable que la familia Lavín-Barriga está dando un poco palos de ciego, porque al hacer esta campaña para lavar una imagen a dos días de las elecciones, es totalmente contraproducente porque produce más rabia“, afirmó Pulido, no sin antes criticar la amplia exposición mediática que tienen algunos rostros políticos en desmedro de otros menos conocidos, como ella.

“Ahí tú ves las diferencias, no tenemos todos los candidatos la misma plataforma que Cathy Barriga, una entrevista de más de hora y media en un matinal, que son los programas más vistos ahora en tele abierta“, se lamentó.

En ese contexto es que Maldonado arremetió con más dudas que certezas por la entrevista del Bienvenidos, que ayer le dio espacio a los demás candidatos a la alcaldía de Maipú en un mini bloque de debate en su programación.

“No puede ser que un canal de televisión haga un reportaje minucioso, donde hay pruebas y documentos, muy bien hecho, y otro canal quiera doblarte la mano“, enfatizó Maldonado, quien junto a Pulido cerraron su crítica asegurando que “el favor” que le hizo el matinal del 13 a Barriga, por ser muy “cercanos a su suegro, Joaquín Lavín”, no resultó como esperaban. “El tiro le salió por la culata”, finalizaron.