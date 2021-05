Robert Pattinson: cinco películas del actor para ver en Netflix y Amazon en el día de su cumpleaños

Este jueves 13 de mayo cumple 35 años el actor Robert Pattinson.

El intérprete británico comenzó su carrera en el mundo del modelaje cuando era menor de edad, hasta que dio el salto al mundo del cine como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego.

Mientras que su llegada al estrellato fue tras dar vida a Edward Cullen en la saga Crepúsculo, las cuales fueron un éxito de taquilla.

En los últimos años, se ha caracterizado por brindar aplaudidas interpretaciones, siendo dos veces nominados a los Independent Spirit Awards como mejor actor por sus roles en Good Time y en El Faro.

Próximamente, el intérprete protagonizará una de las cintas más esperadas, al dar vida a Bruce Wayne en The Batman.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco películas de Robert Pattinson que puedes disfrutar en Netflix y Amazon Prime Video.

Cinco películas de Robert Pattinson para ver en Netflix y Amazon

El diablo a todas horas (Netflix)

Al terminar la guerra, un joven se desvive por proteger a los suyos en un pueblo remoto y plagado de personajes siniestros, donde reinan la corrupción y la crueldad.

Cinta protagonizada por Tom Holland, el actual Spider-Man. Además de Pattinson, aparecen nombres como Sebastian Stan (Falcon and the Winter Soldier), Bill Skarsgard (It) y Hayley Bennett (La chica del tren).

Revisa el trailer ACÁ

El rey (Netflix)

El príncipe Hal debe dejar los excesos y convertirse en un rey aguerrido para afrontar hostilidades dentro y fuera de los muros del castillo por el trono de Inglaterra.

Cinta protagonizada por Timothée Chalamet y que cuenta con un gran elenco de actores.

Revisa el trailer ACÁ

Cosmopolis (Amazon)

Un millonario (Robert Pattinson) de 28 años siente que su imperio se colapsa a su alrededor mientras pasea en limosina por Manhattan para cortarse el cabello en la vieja peluquería de su padre.

Cinta dirigida por el reconocido director David Cronenberg (Una historia violenta), basada en la novela de Don DeLillo.

Revisa el trailer ACÁ

Recuérdame (Amazon)

Drama romántico en el que dos jóvenes tendrán que luchar por su amor en contra de los múltiples problemas familiares que les acosan.

Drama romántico que protagonizó Pattinson junto a la actriz Emilie de Ravin (Lost).

Revisa el trailer ACÁ

Damisela (Netflix)

Junto con un predicador borracho, un pionero adinerado atraviesa la frontera estadounidense a caballo en busca de su prometida, pero el encuentro no sale como esperaba.

Una mezcla de western con comedia dramática, en donde Pattinson es acompañado de Mia Wasikowska (Alicia en el país de las maravillas).

Revisa el trailer ACÁ