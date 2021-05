Actores adelantan la segunda temporada de la serie “High School Musical: el musical”

Entusiasmo es una palabra que viene a la mente al escuchar al otro lado de la línea a los actores de “High School Musical: el musical: la serie” Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodríguez (Carlos) y Joe Serafini (Seb). El trío y el resto del elenco llega con su segunda temporada este viernes a Disney+.

Y la emoción no es para menos. Esto, porque el primer ciclo de la serie -que tiene como referencia las cintas de Zac Efron y Vanessa Hudgens- debutó a finales de 2019. “Creo que los fans han esperado tanto tiempo, pero siento que ha valido la pena”, dice emocionado Rodriguez, quien interpreta a un alumno de la escuela East High que es de origen mexicano y es gay. Reneé, comenta que espera que los seguidores estén satisfechos y asegura: “La música es lo máximo y las coreografías son fantásticas”. Por su parte, Serafini dice: “Quiero que todos vean brillar a los personajes”.

Representación

Uno de los cambios en la serie protagonizada por Olivia Rodrigo (Nini) y Joshua Bassett (Ricky) es que los personajes han ido creciendo. De hecho, Carlos y Seb son pareja. En el caso del rol de Rodriguez se hace hincapié en que es gay y mexicano. “Hay una frase en la que cubrimos toda la representatividad”, dice y se ríe junto a sus compañeros.

Ya hablando en serio, dice: “Es muy emocionante, porque cuando estaba creciendo no vi en pantalla muchos chicos que se parecieran a mí. Entonces, el poder dar esa representación a toda una nueva generación de personas… incluso se me han acercado adultos y me han dicho ‘Esto me habría cambiado la vida cuando era chico'”. Más adelante, agrega: “Creo que eso no se ha visto en programación para adolescentes o tweens”.

Los actores creen también pueden apoyar a quienes se sienten solos por la cuarentena: “Sientes que eres parte de este grupo de amigos y es un escape para recordar cómo solía ser todo”, dice Rodriguez y Reneé agrega: “Esperamos que sea un desahogo y poder mejorar el día de quien la vea”.