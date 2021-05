Hermana de Mon Laferte lanza primer single de su disco debut

Sol Bustamante canta desde que es adolescente y hoy, a los 36 años, decidió lanzar su primer trabajo musical. Sin embargo, no sólo tiene la responsabilidad del debut, sino que también de ser hermana de Mon Laferte, la artista chilena más destacada de los últimos años.

El disco que mezcla la inspiración del tango, folclore y boleros, aún no tiene fecha de salida, pero ya se lanzó “Quiero”, su primer sencillo. Una canción que lleva años guardada: “Este proyecto lo traigo desde años, pero en ciertos momentos las cosas se dan, hay que dejar que las cosas fluyan. El tiempo que lleva guardado este disco…, varias canciones se hicieron en pandemia, otros venían del 2017”, cuenta Bustamante, que aún vive en Viña del Mar, donde se crió junto a su hermana.

Sobre las expectativas del debut, la cantante asegura que no tiene ansiedades. “El 2019 había lanzado un single, entonces ha pasado tiempo y me puse a hacer otras cosas. Se supone que iba a salir antes, entonces me desligué. Ahora sólo quiero ser feliz”, expresa. Y tampoco dice tener la presión de ser ‘la hermana de’: “No, porque es mi hermana. Cuando la veo en los escenarios me impresiona, ella brilla, tiene una luz. Pero en la casa es mi hermana”.

Aunque sí reconoce que Laferte ha sido de mucha ayuda en este proceso. “Me ha ayudado no sólo dándome consejos. El hecho de que yo esté grabando con Jalil y Sebastián es porque gracias a ella llegué a ellos o no tenía cómo. Yo nos los conocía, les debo mucho y no solamente por el hecho de que ella sea quien es”. Sobre el trabajo con los productores mexicanos Manú Jalil y Sebastián Aracena destaca que está “súper agradecida de ellos, que finalmente aceptaron escuchar y producir mis canciones; si no les gustaban no las iban a hacer. Siento que gané como un premio, ellos hacen que mis canciones suenen más bonitas”.

Las inevitables comparaciones con Mon tampoco es un tema que la incomode. “La diferencia de edad entre ella y yo es súper pequeña. Entonces cuando ella estaba en ‘Rojo’, siempre tenía a la gente encima hablándome de ella, entonces ya llevo años con eso. Estoy acostumbrada, es algo que está en mí”. Sobre todo, porque también hay un parecido físico innegable. “Somos hermanas y no se puede cambiar el gen. Es algo que yo asumo, pero tampoco es que seamos iguales”, dice, junto con destacar que es un ejemplo a seguir: “La admiro mucho y cualquier cosa le voy a preguntar, siempre le pido consejos y ayuda porque ella está en este trabajo antes que yo. Ella partió bien, hizo las cosas bien, ya hizo su carrera y ahora se puede estabilizar y hacer lo que quiera. Yo partí al revés: quería ser mamá primero y tuve que echar a perder mucho para aprender. Ella es mi hermana mayor y siempre va a ser un referente, un ejemplo, salimos de dónde mismo y dónde puedo llegar”.