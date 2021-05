De Lady Gaga a Reese Witherspoon y BTS: la impresionante lista de invitados al especial de “Friends”

Entre los muchos eventos que se retrasaron o cancelaron debido a la pandemia, está el esperado espacial de “Friends” que debía llevarse a cabo el año pasado. Si bien esto implicó la decepción de los fans de la popular serie, también ha significado un lado positivo. Pues ya no estará sólo el elenco.

Porque el evento llamado “Friends: The Reunion” no sólo contará con la presencia de sus estrellas Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe) y Matt Le Blanc (Joey).

Además de ellos, estarán entrañables personajes secundarios, como Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Tom Selleck (Richard), Elliott Gould (Jack Geller), Christina Pickles (Judy Geller) y Reese Witherspoon (Jill Green). También estarán Larry Hankin, quien hacía del vecino odioso Mr. Heckless y Thomas Lennon, el “gemelo de manos” de Joey.

Pero eso no es toso, porque también participarán del especial de HBOMax figuras como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling y Malala Yousafzai.

Los ausentes

Como no todo es perfecto, hay actores que tuvieron importantes roles en la serie, pero no estarán presentes. Ese es el caso de Paul Rudd, quien hizo de Mike, la pareja de Phoebe o Hank Azaria, quien interpretó a un ex novio del personaje de Lisa Kudrow.

HBO Max transmitirá el evento el 28 de mayo.