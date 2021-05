Asesor de Verdad: la parodia de PI en clave Cristián Larroulet

Asesor de Verdad se llamó el personaje que anoche fue entrevistado en el programa Políticamente Incorrecto de La Red. Por la información que daba podía entenderse que se trataba del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, el ingeniero comercial de la UC Cristián Larroulet.

La entrevistadora del Asesor de Verdad, que encarnaba Belén Mora, se iba poniendo nerviosa a medida que avanzaba la entrevista, en especial porque el Asesor de Verdad no quiso sentarse y empezó a darse vueltas alrededor de ella. En un momento se quejó de que lo llamaba alguien.

Entrevistadora: “Tendremos la oportunidad de entrevistar a un personaje que nadie conoce. Incluso algunos se han atrevido a teorizar que no existe. Que es producto de nuestra imaginación. Este es un personaje muy importante. Quizás, me atrevo a decir, el más importante en la agenda política hoy Esta noche conversaremos con un asesor, pero con un asesor de verdad. Buenas noches”.

Entrevistado: “Buenas noches”.

Entrevistadora: “Disculpe, le podría pedir que se siente para que le podamos ver su cara”.

Entrevistado: “Yo no doy la cara. No me pagan para eso. Para eso están las personas como tú”.

Entrevistadora: “Bueno. Cuéntenos que hace un asesor de verdad”.

Entrevistado: “Mira. Para que te hagas un ejemplo. Yo soy el que le dice al Presidente, ‘Presidente presente su propio proyecto de 10%. Si no se lo aprueban vaya al Tribunal Constitucional. Y si después todo el mundo se le va encima, yo me hago el huevón. No sé si entiendes la figura”.

Entrevistadora: “Y, ¿por qué no lo han cambiado?”.

Entrevistado: “Nadie sabe”.

Entrevistadora: “Pero, ¿usted es un asesor normal?”.

Entrevistado: “Yo tengo mi propia oficina en el segundo piso. Tengo un chofer particular. ¿Eso te parece normal? A ver, perdón. Ya me está hablando este huevón por la mierda. Todo-el-día-me-llama. Te lo juro. Todo-el-día-me-llama. Que ‘¿qué hago hoy día?’, ‘¿qué me voy a poner hoy día?’, ‘¿qué corbata me pongo hoy día?’, ‘cómo se dice esta palabra’, ‘es que yo no sé cómo se dice, soy disléxico’. ¿Te das cuenta?”.

Ultimas preguntas a asesor

En la siguiente parte de la entrevista, volvió a los mismos temas.

Entrevistadora: “Señor, ¿usted cómo ve los problemas de la gente?”.

Entrevistado: “No me interesan. A mí lo que me interesa es que trabajen. Por ejemplo, había un ministro que quería que la gente se quedara en sus casas y que no saliera por esto de la pandemia. Lo eché en dos tiempos. Y ahora puse a un ministro que va más acorde a lo que yo quiero, que es proteger a nuestros empresarios… ¡Aló! Sí. ¿Que está haciendo qué? ¿Un africano? Pero soluciónalo pues hombre. No tienes por qué llamarme por esas estupideces. ¡Soluciónalo!”.

Entrevistadora: “¿Ha tenido problemas con su figura en el segundo piso?”.

Entrevistado: “No tengo problemas. Si hay alguien al que no le gusto lo que yo hago, lo despido. De muestra ahí tienes a Durán. Criticó mi gestión y le eché a toda su gente. Se la eché a toda y ahí quedó llorando en un matinal. Sólo con un llamado. Me caíste bien oye. Me gustaría asesorarte. ¿Sabes qué? Deberías hacer un programa de televisión. Deberías hacerlo con Karol Dance, Mauricio Israel y con Rony Dance. Te iría la raja, te lo doy firmado. Ah, y lo otro: te voy a mandar un libro, que escribí recién. Se llama ‘Los Ricos Trabajamos y los Pobres Votan por la Izquierda’. No te preocupes. Ya tengo tu dirección”.