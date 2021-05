Chascas Valenzuela se burla del mal resultado de Yuyuniz Navas en las elecciones

Aunque José Ignacio Valenzuela está radicado en Estados Unidos, el guionista chileno sigue de cerca la vida política del país y suele comentar a través de redes sociales sobre lo que acá ocurre. No es extraño, entonces, que estuviera atento a las megaelecciones de este fin de semanas. Y menos que ironizara que quien es más conocido como Chascas Valenzuela llegara a la burla en el caso de Yuyuniz Navas, considerando sus malos resultados.

Fue a través de dos tuits publicados en domingo en la noche que el creador de la exitosa serie de Netflix “¿Quién mato a Sara?” se refirió al tema. En el primero, preguntó: “A todo esto, ¿qué fue de la Yuyuniz? ¿Vibró alto o bajo?”, en referencia al lado más espiritual de la polémica candidata a constituyente.

En el segundo mensaje, tras enterarse de la derrota, Chascas Valenzuela escribió una burla hacia Yuyuniz Navas. “Lo bueno, es que Yuyuniz puede irse a vivir a uno de los varios países serios que se han salido de la ONU. Allá será feliz”, dijo el escritor.

Cabe recordar que Yuyuniz Navas no logró conseguir un puesto en su apuesta como constituyente. Este domingo en la noche y tras conseguir apenas un 1% de los votos, la hija de Eli de Caso estalló en furia y culpó a la izquierda.

“La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país. No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro. Izquierda miserable”, publicó en su cuenta de Twitter, publicó la candidata en Twitter.

Navas competía por un cupo en el distrito 9, conformado por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

