La particular reacción de la esposa del Chino Ríos al ser consultada por Nicole Moreno

Un carácter especial ha demostrado tener Paula Pavic, la esposa del Chino Ríos. Es así como a través de sus Live de Instagram ha mostrado que no se hace mayores problemas, incluso con temas que podrían resultar complejos en primera instancia.

Este es el caso de la más reciente transmisión de Pavic, donde salió a colación un rumor de un romance entre su marido y Luli. Esto, a raíz de una consulta de una de las personas que seguía el Live de la sicóloga.

En vez de molestarse, la esposa del Chino Ríos enfrentó la consulta sobre Nicole Moreno de una manera particular. Y en vez de reaccionar enojada, dijo: “¡Mentira! ¿¡Me estás huev…!?”, según replica ADN.

Eso no fue todo, porque Pavic agregó: “No, no sabía eso. Esa es nueva. No me la conocía. Voy a terminar el live y le voy a ir a preguntar cuándo se comió a la Luli. No sabía esa. Me acabo de enterar. Y se comió a Viñuela también, listo”, agregó.

Para cerrar el tema la sicóloga dijo “Se comió a todo el mundo, ¿qué importa? Pasado pisado. Se comió a todo Chile, ¿qué me importa?”.

Cabe recordar que la paciencia a prueba de balas de Paula Pavic llamó la atención luego de que en su primer Live, tuviera que aguantar un pesado comentario de parte de su famoso marido. Esto, porque el extenista escribió entre lo comentarios: “Tía, pare de hablar hueás”.