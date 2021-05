DJ Méndez revela que perdió su virginidad a los 10 años: “Fue heavy. No fue algo placentero”

El episodio del lunes de “Tú a tú” tuvo a DJ Méndez de invitado, quien repasó complejos momentos de su vida. Es por ello que se tocó el tema del abuso de drogas y alcohol. Pero eso no fue todo, porque también reveló que perdió su virginidad cuando tenía apenas 10 años.

El músico y productor de nombre real Leopoldo Méndez, contó detalles al respecto a Martín Cárcamo: “Fue heavy. No fue algo placentero. Fue con una mayor de edad… nunca hablo del tema porque se puede malentender. Pasó lo que tenía que pasar”.

Méndez agregó: “Yo estaba nervioso. No me gustó obviamente. A estas alturas de mi vida he trabajado harto con eso. Si yo lo veo ahora y me pongo a examinar, es un abuso”.

En el programa de Canal 13, DJ Méndez contó que actualmente tiene un nuevo emprendimiento: “El Chapo de las paltas”. Sobre el cambio de rubro, Leo le dijo a Cárcamo que no ha dejado atrás la música, pero que en estos momentos es necesario buscar otras opciones.

“Los tiempos han cambiado. Siempre me ha gustado ser emprendedor en cualquier cosa. He estado metido en otros negocios, que la gente no se ha enterado. Es un ingreso más”, explicó.

Méndez también contó que se interesó en el negocio de las paltas gracias a un carrete. Fue ahí dónde escuchó a alguien que contaba sobre el tema y él quiso intentarlo. Y también aclaró un punto importante: “Yo empecé esta idea pero la empresa es de Steffi Méndez, mi hija mayor. Yo trabajo para ella. Como siempre lo he hecho, yo trabajo para mis hijos. Ella es la dueña del negocio. Me salió más viva”.