“Special”: la historia de un hombre gay con parálisis cerebral llega con su temporada 2 a Netflix

Más de dos años pasaron desde el estreno de la primera temporada de “Special”, una sincera comedia original de Netflix cuya segunda entrega se concretará este jueves 20 de mayo en la plataforma de streaming.

La serie estadounidense sigue la vida de Ryan Hayes, un joven homosexual con parálisis cerebral. Tras sufrir un atropello, el protagonista decide vivir su vida a plenitud, explorando en diferentes áreas de su vida como un nuevo trabajo, nuevas amistades y sobre todo en su sexualidad.

La producción está basada en el libro autobiográfico de Ryan O’Conell llamado “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”. O’Conell también es el protagonista, guionista y productor ejecutivo de la serie.

La mirada desde el género de la comedia de cómo se aborda la homosexualidad sin tabúes, cautivó al público tras su estreno en 2019, donde alcanzó cuatro nominaciones en los Premios Emmy.

Este jueves, Netflix pondrá a disposición la segunda temporada de “Special”, cuya gran novedad será la extensión de los 8 episodios a 30 minutos, y donde O’Connell seguirá contando sus historias desde la discapacidad y la homosexualidad con un preciso tono de comedia.

La segunda entrega de “Special” marcará el fin de las aventuras de O’Connell, luego que Netflix confirmara que no hará una tercera temporada.