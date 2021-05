“Buenos días, buenas tardes”: Sergio Freire recordó vida y muerte de sus policías

“Buenos días, buenas tardes” tuvo un origen circunstancial. Eso le explicó el humorista Sergio Freire a Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de este martes 18 en Canal 13. En el programa también fue entrevistada su pareja, Maly Jorquera. El humorista recordó cómo creó estos personajes de dos cabos de Carabineros junto a Rodrigo Salinas.

Fue así: “Regresamos a una temporada del Club de la Comedia y el Guatón Salinas me dice ‘Chechón. Hueón. Tenemos que hacer algo con los Carabineros. Un sketch’. Y yo le digo ‘¿Pero qué?’. Y él dice ‘Algo. Cualquier cosa. Algo’. Y empezamos a hacer unas cápsulas muy cortitas en el programa. Éramos dos carabineros que no sabían anotar las patentes. Y yo le decía ‘Anota la patenteee. Por esa letra así’ (muestra con las manos una equis). ‘La equis. Esa es la equiiiiis’ (tono campesino)”.

Contó Freire entonces las primeras escenas que usaron: “Tomábamos el velocímetro así. ‘¿A cuánto pasó?’. ‘No sé. Rajao’. ‘Póngele chuuuuuu’. ‘Ya, le voy a poner chuuuuu’. ‘¿Chuuuuu soplao le ponemos?’. ‘Sí, chuuuuu soplao’. Y de ahí dije ahora los vamos a hacer en un retén. En el retén que hicimos en el mismo canal tenía que venir gente a declarar. Ahí me acuerdo que llegó un día y dije ‘buenos díaaaaaas’. El Guatón decía ‘buenas taaardeh’. Buenos días, buenas tardes. Le digo ‘hueón, dilo, dilo. Cada vez que yo diga buenos días tú dices buenas tardes’. ‘Ya’, dice el Guatón”.

Nace buenos días, buenas tardes

Entonces, dijo cómo nació el típico saludo que tanto molesta hasta hoy a esa institución policial. “Y empezamos a hacer eso del buenos días, buenas tardes, porque nos daba risa ahí en el equipo. Nunca pensamos que iba a ser una frase. Y de repente un día, noticia, un partido de la Selección Chilena. Están los carabineros haciendo un desfile en el partido y está la gente ‘BUENOS DÍAS, BUENAS TARDES, BUENOS DÍAS, BUENAS TARDES’. Dije, ‘oh, ya, explotó’”.

Sin embargo, Carabineros les hizo notar su molestia. Sobre todo en el Festival de Viña de 2014. Freire y Salinas llegaron disfrazados a la gala de ese año: “Obvio que andábamos urgidos. Sí, porque estaban enojados. Fuimos al Festival y desfilamos. En la van le dije al Guatón, ‘Guatón, somos personajes que estamos invitados a esta gala’. No hay ninguna foto donde nos estemos riendo. Estamos más serios que los mismos pacos. Y quedó la cagá. Estuvimos en calidad de imputados. Nos demandaron en Viña. Tuvimos que ir a hablar con un fiscal. A los dos días nos dijeron que teníamos que ir a la fiscalía porque iban a periciar los trajes. El fiscal nos decía que no lo quería hacer y nosotros le decíamos que tampoco”.

Evolución

Freire dijo que en la actualidad “los carabineros de más edad siguen enojados. Los jóvenes sienten la buena onda”.

De todas maneras, el humorista dijo que el estallido de octubre del 2019 marcó el fin de los personajes, que incluso tuvieron su película (Fuerzas Especiales). “El estallido hizo que no pudiéramos volver a ponernos los trajes. Nos habían pedido para cosas y me acuerdo que le digo un día al Guaton ‘Guatón, no quiero’. Y él me dice, ‘¿Sabí’s qué? Siento lo mismo’. No da para chistes. Y eso me hizo colgar los trajes. No veo humor ya. No, creo que ya hay que avanzar. Estamos preparando unos personajes de milicos ahora (risas estridentes). Pelao Salinas, Pelao Freire (tono campesino)”.