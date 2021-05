Demi Lovato revela a sus fans que se identifica como de género no binario

Demi Lovato contó este miércoles que se siente orgullosa por identificarse desde hoy como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y aseguró a sus seguidores que tomó esta decisión luego de hacer un “trabajo autorreflexivo”.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en su cuenta de Instagram y en un video adjunto, agregando en su explicación que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.

La artista comentó que eligió pronombres de género neutro porque “esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”.

Cabe recordar que hace poco tiempo, la artista que se ha consolidado como estrella de la música gracias a éxitos como “Sorry Not Sorry”, “Heart Attack” y “Stone Cold”, hizo público sus problemas personales con la salud mental y la adicción en un documental de YouTube, que la siguió en su recorrido del antes y después a una sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018.