Presidente de Marvel reconoce que se equivocaron al elegir a Tilda Swinton para ser “The Ancient One” en “Doctor Strange”

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reconoció en entrevista con la revista Men’s Health que la compañía se equivocó en su momento al castear para el papel de “The Ancient One” en “Doctor Strange” a la actriz británica Tilda Swinton.

El ejecutivo realizó estas declaraciones en medio de la promoción de “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”, una de los próximas películas basadas en los cómics de la franquicia, y cuyos personajes son interpretados por actores de origen asiático, tal como se presentan en las historias de los comics.

Es en ese escenario que Feige reconoció a la publicación estadounidense que en 2016 quisieron ser “vanguardistas” para incorporar en la historia de “Doctor Strange” a una actriz que no correspondía al perfil del personaje en cuestión, un sabio y anciano chino, que prepara al médico cirujano Stephen Strange para convertirse en el “Hechicero Supremo” y que en su próxima producción no ha dado pistas de si volverá a contar con la actriz para ese rol.

“Pensamos que estábamos siendo tan inteligentes y tan vanguardistas”, argumentó Feige respecto de la elección de Swinton, aún cuando en el mismo momento en que se conoció del casting, los miles de fans de la historieta acusaron de blanqueamiento a la compañía por reformular a personajes que no corresponden a la trama.

“(Decidimos que) no vamos a hacer el cliché del anciano asiático sabio. Pero fue una llamada de atención para decir: ‘Bueno, espera un minuto, ¿hay alguna otra forma de resolverlo? ¿Hay alguna otra forma de no caer en el cliché y elegir a un actor asiático?’ Y la respuesta, por supuesto, es sí”, señaló el ejecutivo, que para la película de “Shang-Chi” no usó a actores que no fueran asiáticos para representar los roles principales, en especial el del “Mandarín”, que nació en los comics sobre la base de un estereotipo oriental popularizado por “Fu Manchú” y que en esa producción -que será estrenada en cines en septiembre de este año- fue interpretado por actor hongkonés Tony Leung.