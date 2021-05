Villano de ¿Quién mató a Sara?: “Se le verá algo de humanidad”

En la primera temporada de ¿Quién mató a Sara”, César Lazcano es de esos villanos a la antigua, sin matices. Malo, malo. Sin embargo, en el nuevo ciclo que se estrena hoy en Netflix, según las palabras de su intérprete , el actor Ginés García Millan, la producción que se convirtió en un fenómeno en su debut, mostrará una faceta desconocida del personaje.

¿Se lo esperaba el éxito de la serie?

Realmente no esperábamos que fuera tanto, desde el primer momento tuvimos mucha ilusión por hacer esta serie, a todos nos gustaba mucho, todos teníamos la intriga de quién mató a Sara.Nos parecía que era un equipo artístico y técnico envidiable pero jamás pensamos que la serie iba a llegar donde ha llegado. Pero estas cosas hay que aceptarlas con mucha alegría, vivirlas con mucha alegría y es un regalo inmenso, ahora disfrutando y muy expectantes de la segunda temporada.

¿Cómo fue interpretar a este villano?El personaje de César todavía tiene mucho recorrido, vamos a ver que no es un malo porque sí, como otros malvados que he interpretado por algún lugar se les verá el dolor y se le verá algo de humanidad y seguramente el amor hacia alguien no puedo revelar a qué o a quién, pero creo que a pesar de toda su maldad es un personaje muy interesante. Sobre todo porque a estos personajes no los puedes juzgar solamente tienes que divertirte y recrearlo y hacer cómo cuándo éramos niños y jugábamos a buenos y malos.

¿Cómo ha sido manejar el misterio sobre la trama?Es la clave de la serie, aunque no sea solamente eso, llega un momento en que da lo mismo quién mató a Sara. Y lo que interesa es lo que pasa entre los personajes. Lo he manejado con mucho sentido del humor, porque entre más intriga.

Hay actores que dicen que tienen q esconder los guiones en su casa. ¿Le pasó?No quiero contar todos los chantajes que hemos tenido (ríe) pero la gente estaría dispuesta a hacer cosas que no te imaginas para saber quien es el asesino.

¿Qué puede adelantar de la segunda temporada?Se viene muy interesante, pero realmente han hecho un trabajo maravilloso de guión y creo que aunque crean que la historia va por un lado, seguramente va por otra, van a saltar de sus sillones. No se puede dejar de ver la serie, vas a pensar ´no puede ser´, vamos a ir para atrás y se verán cosas que nos van a conectar con lo que está pasando y eso la hace muy interesante.Y, lógicamente que si hay algo que le da valor a la serie es que nos pone un espejo y nos muestra como realmente somos, si la serie se quedara solo en la superficie no sería tan interesante, pero muchas veces no nos gusta ver como somos o como es nuestra sociedad.

¿Y para César que se puede esperar?Vamos a ver a un César más complejo, por algún lado mas herido y afectado o algo sensible al dolor. Pero cuando está herido es como un animal, capaz de sacar su inteligencia máxima para poder sobrevivir y eso va a sorprender.

¿Había tenido la posibilidad de conocer el trabajo de José Ignacio Valenzuela?No lo conocía y cuando te llega un guión y ves quién es el creador preguntas y las referencias eran buenísimas, pero si no las hubiese tenido hubiese hecho Sara igual porque me gustó mucho lo que leí. Está escrita con una complejidad y una maestría que se nota.