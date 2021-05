¿Miedo a las abejas? No veas esta foto de Angelina Jolie

A veces, la única manera de conseguir que una idea sea escuchada, es haciendo ruido o consiguiendo un vocero conocido. Y una mezcla de eso es justamente lo que hizo la revista National Geographic. Porque acaba de dar a conocer que realizaron una sesión de fotos donde se ve a la actriz Angelina Jolie con decenas de abejas sobre su rostro, cuello y pecho.

Si bien en primera instancia pareciera una simple tortura, el tomar esas fotografías tiene una intención clara. El plan generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el medio ambiente. Esto, en el marco del Día mundial de las abejas.

“Con tantas cosas en todo el mundo que nos preocupan y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, esto es algo que podemos manejar”, dijo Jolie, según reporta People. “Ciertamente, todos podemos intervenir y hacer nuestra parte”.

“No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Mucha gente simplemente está tratando de pasar el día”, explicó sobre cómo el desconocimiento lleva al daño de la población de abejas. “Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque yo lo necesito”.

La madrina Angelina Jolie

La actriz, quien no ha descartado dedicarse a la política, ha sido designada como la “madrina” de Women for Bees, un programa de UNESCO de las Naciones Unidas para capacitar y apoyar a las apicultoras emprendedoras de todo el mundo.

“Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas y no sé cómo ser la ‘perfecta’ en nada”, dijo y explicó que todos podemos hacer un aporte: “Entonces, si podemos ayudarnos mutuamente para decir: ‘Este es un camino a seguir, simple, y esto es algo que puedes hacer con tus hijos'”.

Sobre la sesión en sí, Jolie dijo que tuvo que estar tres días sin bañarse antes de la cita y que le pusieron feromonas. También tuvo un poco de susto porque una de las abejas entró a su vestido.