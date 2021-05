“El ejército de los muertos”: así se rodó la película de zombies de Zack Snyder

“Fue loquísimo”, dice Ana de la Reguera sobre su participación en “El ejército de los muertos”, el debut de Zack Snyder para Netflix. La actriz mexicana interpreta a María, una experta en mecánica que es parte de un grupo liderado por Scott Ward (Dave Bautista) que busca sacar 200 millones de dólares de la bóveda de un hotel en Las Vegas. El pequeño problema es que la ciudad del pecado está infestada de zombies.

“Nunca me esperé en mi vida que me ofrecieran ese personaje, que un director tan importante como Zack Snyder quiera trabajar contigo. Fue como ‘¿Qué? ¡Finalmente, después de tantos años, las cosas están sucediendo!'”, bromea. Y luego agrega: ¿Cómo no iba a querer hacer un personaje así en una historia divertida, en una historia de zombies con un director como Zack?”, cuenta vía Skype.

Si bien no tuvo que participar de audiciones, no fue fácil. La actriz terminó de grabar su serie “Ana” un sábado, viajó al set el domingo e hizo la prueba de vestuario ese día. Ese lunes tuvo clases de mecánica y al día siguiente comenzó el rodaje.

Sobre el trabajo con el realizador de “300” y “La liga de la justicia”, cuenta. “Zack es divino. Estaba súper emocionada”. Y no se queda atrás en elogios para el protagonista. “Fue un click inmediato con Dave. Antes de nuestra primera escena empezamos a platicar y fue inmediata la buena onda”.

Respecto a las grabaciones, agrega la actriz de “El ejército de los muertos”: “El set era súper divertido. A veces volteabas y había una cabeza, una mano ensangrentada, un pedazo de pierna. Y almorzabas con todo eso alrededor”.

“En uno de mis primeros días de filmación me tocaba matar zombies. Y estaba yo platicando con las dobles de acción”, dice sobre sobre quienes según ella son las megaestrellas de la película y profundiza: “Me tocaba matarlas a las ocho de la mañana y yo me sentía súper mal, porque pasaban tres horas diarias en caracterización. ¡Pero al otro día estaba la misma chama vestida de otro tipo de zombie!”.