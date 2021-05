Vasco Moulian recordó el bullying que le hicieron en BDT y el trato de “enfermito” que le dio María Luisa Godoy en TVN

Vasco Moulian recordó nuevamente su traumático paso por el matinal Muy Buenos Días a Todos de TVN y en la ocasión repasó el bullying que le hicieron Ignacio Gutiérrez, Hugo Valencia y Chiqui Aguayo, y el trato como “enfermito” que le dio María Luisa Godoy.

En conversación con el programa Zona de Estrellas, donde es uno de los panelistas estables, el actor y exejecutivo de Canal 13 puso su caso como ejemplo al reciente de Claudia Hidalgo, ex MILF, quien denunció haber sido víctima de bullying en el espacio de TV+.

“Yo en TVN, en Muy Buenos Días a Todos, cuando era panelista recibí, tuve muchísimo bullying de la Chiqui Aguayo, de Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia”, reveló Moulian, quien aseguró que el maltrato lo recibió tanto “fuera y dentro de pantalla”, y que “me decían ‘quédate callado’, estaban súper unidos”.

“Me extrañó siempre la pelea que tenía Hugo con Ignacio, que ellos para hacerme bullying a mí eran descarados, terminé yéndome”, siguió. “Aguanté un rato, pero después me fui, no lo soporté”, agregó.

Fue en ese instante en que puso en la palestra a la animadora del matinal: “Hugo Valencia y Nacho Gutiérrez me hicieron bullying, entonces como yo decía la verdad, me caracterizo por ser una persona que dice las cosas de frente, la María Luisa Godoy me decía en los comerciales ‘Vasco, no digas esas cosas, Vasquito’, como en buena, yo creo que lo decía por cariño. la María Luisa me trataba como enfermito”.

Y buena parte del maltrato, aseguró Vasco, se debía a sus opiniones en pantalla.

“Por ejemplo, yo decía algo de cualquier personaje, ellos me llevaban la contra, más populista, ellos siempre quedando bien con todos. Nacho Gutiérrez, Hugo Valencia que se metía con los más débiles, no lo con los fuertes y la Chiqui Aguayo por una cosa política”, cerró.