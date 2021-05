Golazo de CHV: Reunirá a dos ex del “Chino” Ríos en programa de cocina

A toda máquina está avanzando la producción de la nueva temporada de “El discípulo del Chef”, el programa de CHV que hará competir famosos en la cocina.

La semana pasada, la estación confirmó como participantes a Víctor Díaz conocido como “El Zafrada” y a Jacqueline Pardo, mamá de Arturo Vidal. Sin embargo, la producción se está guardando los nombres que serían los platos fuertes del espacio. Se trata de las protagonistas de la farándula de los 2000 y ambas, ex parejas de Marcelo Ríos. Se trata de Kenita Larraín, la segunda esposa del tenista, quien ya habría cerrado contrato con la televisora y de Giuliana Sotela, la primera esposa del ex número uno del mundo. Esta última además, no vendría sola, ya que también se está negociando con Constanza, la única hija del matrimonio.

Sotela, que estuvo cinco años casada con Ríos, publicó hoy en su cuenta de Instagram, una publicación en que lamenta tener que aplazar su viaje a Chile, aunque tapó el destino con una lectura, pero se puede ver que se trata de una nota sobre la medida local de extender el cierre de las fronteras hasta el 15 de junio.

Por su parte, Larraín está solucionando unos temas médicos para poder comenzar a prepararse para el programa que seguirá liderado por Emilia Daiber, y que mantendrá su estructura anterior, donde tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina.

Dentro de los confirmados están también Camilo Huerto, Iván Cabrera y Fabricio Vasconcellos.