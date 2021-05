Marlene de la Fuente furiosa por dichos de actual pareja de su ex, Iván Núñez: “Tendré que hacerle una demanda”

La exesposa de Iván Núñez, Marlene de la Fuente, salió ayer a defenderse de la serie de acusaciones que la actual pareja del periodista de TVN, Thais Jordao, hizo respecto de ella en una serie de imágenes en sus historias de Instagram.

“Yo no sé lo que le pasó”, dijo De la Fuente a los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia en su programa “Qué te lo digo”, apuntando a que iría a la justicia para demandar a la brasileña por sus dichos.

“Es muy grave que esta lola esté hablando cosas, es extremadamente grave”, dijo la mujer, quien citó una de las acusaciones de Jordao, de una vez que había intentado seducir a Iván en bikini, cuando ella ya estaba embarazada, como uno de los temas por los que se animó a analizar con sus abogados la presentación de la demanda.

“Yo puse una denuncia de protección para que mi exmarido no tuviera acceso a acercarse a mí. Eso está en tribunales. Por lo tanto les digo que es imposible que yo me haya puesto un bikini para seducir a mi exmarido, porque además les quiero decir que el día que se rompió esta relación, yo fui la persona que le pedí a mi exmarido que se retirara del hogar por lo que yo había visto, por lo que yo supe”, aseguró.

Lo que más molestó a De la Fuente, agregó, fue que en las publicaciones de Jordao incluyera a sus cuatro hijos. “Son acusaciones bastante graves. El día que yo me enteré fue muy muy fuerte y muy fuerte porque quedaron cuatro niños extremadamente dañados. Es muy grave que esta lola esté hablando cosas”.

“Ahora voy a tener que hacerle una demanda a ella que no me gustaría, porque igual es una mamá que tiene un niño pequeño“, señaló la periodista, que descartó haberla acosado por redes sociales, como señaló la actual pareja de Núñez.

“Es lamentable que una persona se jacte así de otra y más encima hablando de mis hijos. Es muy doloroso, porque a mí como madre me ha costado mucho sacar a mis cuatro hijos adelante, sola. Y cuando digo sola es sola. Si ella siente que yo la he seguido, la he invadido, le pido por favor a esta persona. Si ella habla con tanta autoridad, pucha que hay que ser inconsciente para llegar y hablar cosas que no son. Yo tendría que ser bien caradura“, explicó.