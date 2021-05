María Luisa Godoy protagoniza chascarro en plena mención comercial en el Buenos Días a Todos

María Luisa Godoy protagonizó un divertido chascarro este martes en Buenos Días a Todos.

Esto luego que sufriera un ataque de risa mientras realizaba un anuncio comercial durante el matinal de TVN.

Luego que Carolina Escobar presentara a uno de los auspiciadores, una crema antiarrugas, Godoy afirmó que “nos vamos a aplicar en las ‘patas de gallo'”.

“Oh ‘harta por favor’, me dice Cristián Herren, nuestro editor. Espérate no más, te la vamos a cobrar ya nosotros”, señaló la conductora riendo, indicando que eso le dijeron a través de la muela.

Tras esto, María Luisa Godoy comenzó a efectuar una mención comercial, cuando en medio de esta le dio un ataque de risa.

“Perdón, es que me empiezan a hablar acá, de que te de el pase a ti. Así no se puede, después me retan los auspiciadores”, expresó entre risas.

Luego de esto, sus compañeros la animaron a que realizara nuevamente el anuncio, logrando finalmente terminarlo ante los aplausos en el estudio.