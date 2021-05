La revelación de actriz de “Game of Thrones” con escena de muerte: “Aparte del parto, fue el peor día de mi vida”

“Game of Thrones” seguirá dando que hablar por años, con la cantidad de temporadas…y esta vez una actriz hizo una fuerte revelación con el rodaje de la escena de muerte de su personaje.

Hannah Waddingham encarnó a la septa Unella, una de las fanáticas religiosas que aparece entre las temporadas 5 y 6 y que se enfrenta con Cersei, interpretada por Lena Headey.

La escena a la que se refirió es la del cierre de su participación en el ciclo, cuando la heredera de la casa Lannister se cobra venganza de una forma muy particular.

La grabación de la escena

La actriz tras Unella reveló a Collider que recibió un traje de neopreno para las grabaciones, sin entender por qué. Tras preguntar si se trataba de un error, desde la producción le explicaron que hubo un cambio de planes en la mencionada escena, por lo que tendría que grabar en el agua.

“Estuve atada a una mesa de madera con correas grandes adecuadas durante diez horas. Y definitivamente, aparte del parto, fue el peor día de mi vida. Porque Lena estaba incómoda vertiéndome líquido en la cara durante tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí. En esos momentos tienes que pensar: ‘¿Sirves a la historia y sigues en ella o te abordas y dices: ‘esto no es para lo que había firmado’?“, reveló.

Pérdida de la voz y moretones fueron parte de las consecuencias para la artista. “Apenas podía hablar porque había estado gritando a través de la mano de The Mountain, lo cual es bastante aterrador como cantante para perder por completo la voz. No tenía voz para apenas susurrar. Los moretones ya aparecían como si me hubieran atacado”, recordó.