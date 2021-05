Daniela Castro perdió la paciencia con Ignacio Román: “Si quiere le doy el premio”

Hace siete años que terminó la primera temporada de “Master Chef”, pero el segundo lugar Ignacio Román, al parecer no supera que Daniela Castro haya ganado. Porque nuevamente apareció diciendo que la final estaba arreglada.

La influencer, en conversación con Julio César Rodríguez en el late “Síganme los Buenos”, se refirió al tema y Glamorama recogió sus declaraciones.

“Siempre va a ver gente que no está de acuerdo con el que gana y está bien. Al canal le hubiera convenido que gane Ignacio. Te voy a decir algo: a las alturas que estábamos del programa, fue un buen programa, y ya estar ahí en la final entre el primero y el segundo ya no importa (…) Si yo no le hubiera ganado a Ignacio no tendría esa parte que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio”, dijo Castro.

“Me refiero que ganar o no ganar, que haya salido él primero o yo primera, no cambiaría las cosas a cómo están hoy. Creo que a cada uno nos ha ido bien por lo que somos y por lo que hemos ido construyendo. A eso voy. O sea, yo gané primer lugar y no soy rostro de ningún supermercado. Ahí en un kiosquito estoy yo. Pero me encanta que le vaya bien. Me encanta que a todos nos vaya bien”, sentenció.

Las acusaciones de Ignacio Román

«En la final a ella le arreglaron el postre y a mí no. Y yo terminé de cocinar 25 minutos antes y el programa estaba editado. Y que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire. Todo eso sabía yo antes de ganarme delante del podio. Yo sabía quién ganaba. De hecho, estaba en mi casa llorando viendo cómo estaba editado el programa. Son tantas las aventuras”, dijo Román.

