Helena Bonham Carter: cinco películas de la actriz para ver en Netflix y Amazon en el día de su cumpleaños

Este miércoles 26 de mayo cumple 55 años la actriz Helena Bonham Carter.

La intérprete británica hizo su aparición en el cine a mediados de la década del ’80, mientras que en los 90 comenzó a destacar en Hollywood, tras aparecer en cintas como Regreso a Howards End, Las alas de la paloma y El club de la pelea.

En el último tiempo destacó por su rol de la princesa Margaret en The Crown, siendo nominada al Emmy, Globo de Oro y SAG por su papel. Además, ha sido dos veces nominada al Oscar.

Próximamente, la actriz participará en la comedia Not Bloody Likely con Pierce Brosnan, mientras que protagonizará la serie Call My Agent.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco películas de Helena Bonham Carter que puedes disfrutar en Netflix y Amazon Prime Video.

Cinco películas de Helena Bonham Carter para ver en Netflix y Amazon

El discurso del rey (Amazon)

El tartamudeo del Rey George VI le ha causado problemas a la hora de dar un discurso. Hasta que empieza a verse con un nuevo terapeuta.

Revisa el trailer ACÁ

El club de la pelea (Amazon)

Un insomne hombre y un resbaladizo vendedor de jabones canalizan sus instintos de agresión masculina hacia una nueva e impactante forma de terapia.

Revisa el trailer ACÁ

El gran pez (Netflix)

Un reportero intenta investigar más sobre las historias increíbles que le cuenta su padre de su juventud en un intento por desvelar su verdadera identidad.

Revisa el trailer ACÁ

Ocean’s 8: Las estafadoras (Amazon)

Debbie Ocean (Sandra Bullock) recluta a un grupo de especialistas para planear y ejecutar un robo en Nueva York.

Revisa el trailer ACÁ

Los Miserables (Amazon)

Ambientada en la Francia del siglo XIX, Los Miserables narra una fascinante historia de sueños rotos y amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio eterno de la supervivencia del ser humano.

Revisa el trailer ACÁ