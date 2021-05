Cantante MC Kevin tenía una hija de 5 que lo extraña: “Mi papá no me llevó de viaje”

MC Kevin, el músico brasileño de 23 años que murió el 16 de mayo al intentar arrojarse a una piscina, dejó una promesa incompleta. Ir al parque acuático Beach Park, en Fortaleza. Ese era el destino de un viaje que le había prometido a su hija, Soraya Nascimento Gusmão, de 5 años.

En una entrevista con O’Globo, la madre de la niña, Evelin Gusmão dijo que evitó hablar de la muerte de su con ella. No quería entristecerla. La niña, dice Evelin, es demasiado pequeña para entender lo sucedido. Además MC Kevin, dijo ella, tuvo una relación “no muy presente”.

Evelin Gusmão le dijo a la cadena que la niña le dijo “Mamá, mi papá no me llevó de viaje y ahora ya no iremos porque ya no está aquí”. Dice la mujer que ésta fue “la última promesa que le hizo, a principios de mayo, tan pronto como regresó de México. Le había dicho que la llevaría a un parque en Fortaleza”.

La ex de MC Kevin dijo que “ella estaba muy emocionada”. Y por eso, dijo que ahora ella ahorrará el dinero para llevar a la niña al parque. Separada de MC Kevin hace cinco años, cuando tenía tres meses de embarazo, ella vivía con una pensión que le pagaba el músico.

MC Kevin una vez al mes

Según publicó Extra, el músico no veía a su hija con tanta frecuencia como a Evelin le habría gustado. Una vez al mes, la recogía para pasar el día juntos en la casa de la cantante, en un condominio en Mogi das Cruzes. A Soraya le gustaba jugar en la piscina.

“No era un padre muy presente. Trabajaba mucho, tenía sus cosas, tengo entendido. Pero cuando se veían era maravilloso. Sus momentos con ella fueron muy felices, juguetones. Él se besaba mucho con ella”, dijo.

Evelin y Kevin se conocieron a través de su amiga Tainara luego de un show de la cantante. Casi diez años mayor que, Evelin dijo que al inició le molestó la diferencia de edad, pero mantuvieron la relación durante aproximadamente un año. Mientras tanto, vino Soraya.

Después del nacimiento de la niña, la relación de la ex pareja siguió siendo un protocolo. Una vez peleados, se bloquearon en Instagram, y las noticias sobre el artista llegaron a Evelin a través de amigos y su hija mayor, nacida de otra relación. Evitó saber sobre su exnovio.