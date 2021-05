Claudio Palma cuenta por qué estuvo sin pantalla: “Tenía el ojo prácticamente cerrado”

Claudio Palma, el locutor de TNT Sports y radio Futuro, contó por qué no lo han visto en pantalla en los últimos días. La voz radial contó que el párpado de uno de sus ojos estaba prácticamente cerrado. Incluso, tuvo que relatar un partido levantándoselo con la mano, porque si no resultaba imposible ver.

“Me vino una psicosis, sobre todo en los primeros diez días. Me veía al espejo y tenía el ojo prácticamente cerrado. Me detectaron ptosis palperal”, dijo Palma a Las Últimas Noticias. “Es una enfermedad neurológica que afecta los nervios que controlan, en este caso, el párpado”, dijo.

Además, Claudio Palma relató que tuvo que hacerse una operación. “Me hicieron una intervención sencilla, un trabajo de electrodos en la frente para levantar la musculatura. A la semana ya sentí un progreso, sumado a las gotitas que me dan, que son bastante fuertes. Se usan para glaucoma”, reveló.

No existe una causa definida sobre cómo llegó a esta situación. Él cree que algo tiene que ver el estrés. “En la noche me pongo a leer toda la prensa escrita o trabajo y me dan las dos de la mañana. Me tomo la pastilla para dormir, pero quedo prendido igual”, contó.

Además, Claudio Palma confesó que “soy bueno para las bebidas cola. Súmale el pucho. Me estaba fumando dos cajetillas diarias. Paulatinamente he ido bajando, eso sí. Con suerte duermo 4 ó 5 horas y despierto cansado, Ojo también está el tema de la vejez. Ya tengo 52 años”, dijo.

Y también dijo que contaba todo esto ya que “era conveniente, porque no quería especulaciones por mi ausencia, sobre todo con el covid que anda dando vueltas. Quise aclarar el tema. Estoy bien en cuanto al párpado. De hecho volví a radio Futuro este miércoles”.