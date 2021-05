Pedro Pascal fantasea con una película con su hermana Lux en Chile

Pedro Pascal, el actor chileno que triunfa en Hollywood, dio una entrevista a Chilevisión que fue emitida la noche de este jueves 27. En ella el actor, que protagoniza The Mandalorian y es el villano de Wonder Woman 1984, dijo que tiene el sueño de hacer en Chile una película con su hermana Lux.

“Tendría una fantasía de hacer algo con mi hermana Luz acá en Chile. Algo de teatro, algo de cine. Algo así. No sé quién será el director. Posiblemente yo”, dijo el actor en la entrevista. Lux nació como Lucas Balmaceda, tiene 28 años y a comienzos de 2021 reveló su proceso de transición.

Pedro Pascal dijo que también tiene algunos recuerdos de Chile de cuando era niño. “Estar en Quintero, en la playa de los enamorados. En Cachagua, en los 80. Un caballo me tiró y me quebré la muñeca. Mi papá no me creyó y me puso una caja o algo así. Te tienes que caer de cabeza para que te ponga atención”, contó.

Y cuando le dijeron que en Chile despierta gran admiración y cariño por su trabajo en el cine norteamericano, dijo “me gusta mucho, que sigan queriéndome. Estoy acá grabando una campaña para Casillero del Diablo. Se juntó la magia del trabajo y las cosas personales”.

Sobre la película con Gal Gadot dijo que “yo lo pasé increíble haciendo esa película. Wonder Woman. Lo pasé muy bien, lo pasé la raja”. Y también explicó por qué usa su apellido materno en vez del paterno Balmaceda: “Mi mamá murió hace muchos años. Son menos letras que Balmaceda”, dijo.