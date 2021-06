¿Qué nos trae la cuarta temporada de “Cobra Kai” en Netflix?

Netflix ha revelado en las últimas horas el primer avance de la cuarta temporada de “Cobra Kai”, cuya gran novedad será el regreso del popular Terry Silver.

Silver, quien será interpretado por Thomas Ian Griffith, retomará el papel que desempeñó en la tercera película de Karate Kid: El desafío final.

El avance de Netflix nos deja en claro que la cuarta entrega de “Cobra Kai” estará dedicada al villano, un empresario dedicado a eliminación de residuos tóxicos.

“El hombre que no resiste no puede luchar. El hombre que no puede respirar no puede luchar. El hombre que no puede ver no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas. Ahora empieza el verdadero dolor”, adelantó la compañía.

¿Por qué su aparición? Para ello es necesario hacer un repaso a los capítulos de la tercera temporada de la serie, episodios que están disponibles en la plataforma desde el pasado 1 de enero.

En un capítulo, John Kreese llama por teléfono a un viejo amigo mientras observaba una foto de Silver cuando eran compañeros en la Guerra de Vietnam. Entonces ¿el llamado era para Silver?

En una entrevista reciente, el propio Martin Kove (actor que interpreta a Kreese) dejó entrever que sí se trataría de Silver: “puede necesitar alguna ayuda y no duda en llamar para pedir refuerzos cuando los necesita”, lanzó.

En conversación con Entertainment Weekly, Griffith declaró que “nunca imaginé que volvería a interpretar este personaje, pero menuda oportunidad más increíble para cerrar el círculo de Terry Silver. Cuando dicen que Cobra Kai nunca muere, lo dicen en serio”.

Por ahora no hay fecha confirmada de estreno de la cuarta entrega de “Cobra Kai”, aunque lo que sí está confirmado que será durante el cuarto trimestre de 2021.