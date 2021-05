Fran García-Huidobro dejó en evidencia a Denise Rosenthal por su partida del Got Talent Chile

Fran García-Huidobro nuevamente puso contra las cuerdas a una de sus invitadas en el Live de Instagram de “Noches Velvet” al revelar anoche que la cantante Denise Rosenthal no participaría de las finales del programa Got Talent Chile de Mega, donde participa como jurado.

Como invitada a la entrevista de la Fran, la artista habló anoche respecto del lanzamiento de su nuevo disco “Todas Seremos Reinas”, instancia en la que la animadora le consultó por su participación en el estelar de talentos de la estación privada luego de ver como Denise hablaba siempre en pasado respecto de su participación en el espacio.

“Hablaste de Got Talent en pasado, y yo no comentaría esto si no fuera porque hablaste tres veces en pasado (…) tú no vas a estar en las galas, ¿no?”, lanzó Fran, provocando las risas nerviosas de Rosenthal, quien le señaló que ese dato “no puedo decirlo”, a lo que la animadora se la jugó con un directo “¿yo puedo decirlo?”.

La respuesta de Denise fue tajante: “no poh (no puedes decirlo)”, lo que movilizó a Fran para arremeter señalándole que ella podía confirmar la información de que la cantante no participaría de las galas finales por temas profesionales.

La insistencia de García-Huidobro dejó metida a la cantante, que le preguntó de dónde había sacado ese dato, a lo que la conductora le aclaró que con 25 años trabajando en programas faranduleros, “algún amigo tendré en canales” para confirmar el dato.

Al final, y acorralada por la incómoda pregunta, Rosenthal salió de pantalla aduciendo problemas de batería. Ya cuando volvió al enlace del Live, Fran asumió que no le iba a sacar la confesión a la protagonista. “Por razones profesionales no vas a estar en la gala (…) y se fue (…) Filo, yo entiendo que no querí (sic) hablar de eso y no quiero incomodarte“, cerró para seguir hablando de otros temas con la artista, que según fuentes cercanas a la estación privada no sería jurado en las finales del programa atendiendo a su agenda de promoción de su nuevo trabajo musical.