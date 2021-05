“Mon Laferte es un genio”: Andrés Calamaro se rinde ante la cantante chilena

¿Qué tienen en común Raphael, Julio Iglesias, Milton Nascimento, León Gieco, Lila Downs, Vicentico, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Juanes, Sebastián Yatra, Julieta Venegas y Mon Laferte? Que ellos y otros artistas hispanoamericanos son parte de “Dios los cría”, el más reciente disco de Andrés Calamaro. Un trabajo especialmente llamativo en cuanto al rango de edades y géneros en que los invitados se hicieron populares, y que revisita la carrera del músico en nuevas versiones.

Se trata de 15 canciones repasan éxitos del músico argentino y que se pasean por el bolero, flamenco, jazz y lo latino. Sobre esta obra en que las voces son compartidas con importantes nombres de la música, Andrés Calamaro contó detalles vía e-mail.

¿Cómo se desarrolló la curatoría de artistas?

Empezamos grabando un puñado de canciones durante la gira Licencia Para Cantar (trío con cantante), curamos y elegimos con Carlos Narea, imaginamos diversos cantantes, luego nos comprimimos hacia una lista de unas treinta canciones, con tres cantantes posibles para cada canción y tres canciones para cada posible cantante. Finalmente todo depende del deseo y la predisposición de los invitados extraordinarios. Un disco así se hace por (con) amor y amistad.

Las edades importan poco, el canto no tiene edad, los géneros existen para mezclarlos e inventarlos de nuevo, eso hacen cada uno de los artistas grandes que cantan este disco.

¿Cuál fue el plan tras reunir a este grupo tan distinto?

El plan era reunirlos, cada uno cantando una canción conmigo y el trío, con arreglos de Germán Wiedemer. Mientras tanto estábamos de gira y el disco progresaba. Después escribimos las canciones del siguiente disco, “Cargar la suerte”. Lo escribimos, lo grabamos en maquetas muy bien presentadas y lo grabamos en Los Angeles con Gustavo Borner y los mejores músicos del mundo, los de este credo y sonido.

¿Cómo se “asignó” cada canción a los artistas?

Lo pensamos con Carlos (Narea, productor chileno de discos y grandes festivales), son cantantes que todos conocemos y apreciamos mucho. No todos los que deseamos pudieron cantar, cada uno tiene sus tiempos y compromisos y eso se respeta. Grabamos primero los instrumentos y después pensamos en posibles artistas para cantar y en distintas canciones para cada posible cantante bueno. Asignamos y elegimos siempre sujetos a las circunstancias, los que están se volcaron con generosidad y arte.

Se lanzaron singles de “Bohemio” con Julio Iglesias, “Para no olvidar”, junto a Manolo Garcia y Vicente Amigo, y ahora “Flaca” con Alejandro Sanz. ¿Hay posibilidades de que “Tanta veces” lo sea?

“Tantas veces” con Mon Laferte va a ser una preferida por el público y la van a reclamar en los conciertos. Vamos a promocionar el dueto con Laferte, estamos preparando un guión de cine para los dos y la canción… Presentamos un disco completo, un álbum, creemos en la irreductible importancia de un conjunto de canciones que marque época. Las promociones son masivas pero los artistas grabamos discos enteros porque marcan nuestras propias épocas y podrían permanecer en el tiempo.

¿Cómo llegó Mon Laferte a tu disco? ¿Fue idea tuya, de algún colaborador, del sello?

Este no es un disco pensado por los sellos discográficos, lo grabamos de forma independiente y no tuvimos trabas en las discográficas, no que yo sepa. Mon tiene que estar en un disco de esta clase. Tuvo que ser idea mía conjuntada con Carlos Narea. Publicamos con Universal, con algunos universales somos compañeros desde “Alta Suciedad”, el disco de 1997… Estamos ilusionados trabajando en un disco grande bajo el ala de Jesús López. Firmamos por dos discos que ya estaban grabados, la cuestión creativa fue independiente como siempre. El eje de la grabación es el productor Carlos que tiene la confianza del emporio musical íntegro. Mon es una estrella deseada por todos y todas. Va a consagrar mi canción en el mundo y le estaré siempre agradecido.

¿Qué opinas del resultado final de “Tantas veces” y el trabajo conjunto con Mon Laferte y del trabajo de ella como artista?

Mon Laferte es un genio, como se crece en el escenario es especial, hay pocos artistas así. El resultado está muy bien pero nosotros hubiéramos seguido cantando más tiempo, unos pocos minutos se nos hace poco. Deseo que el público paciente escuche el disco completo y descubra este como todos los duetos y colaboraciones extraordinarias. Confío asimismo en cantar juntos con Mon en los recitales que sean posibles.

“Dios los cría” de Andrés Calamaro está disponible en distintas plataformas de streaming.