Leonel García, una de las dos almas que conforman “Sin Bandera”, tiene una agenda completísima en pandemia. Y es que no suelta su carrera como solista, pero tampoco deja el dúo que se viene con todo.

En conversación con Publimetro, García comenta sobre su octavo disco solista “45RPM”, que por estos días resuena con su segundo single, en compañía de Dani Martín y Pedro Capó.

Leonel García…sólo Leonel García

“De Rodillas es una canción que habla de la necesidad que existe de aceptar los errores cometidos históricamente por el género masculino en la búsqueda de la igualdad y la procuración de seguridad y oportunidades equitativas para el género femenino. Aceptar que la dirección que se ha seguido por siglos ha tenido infinidad de errores y omisiones es vital para comenzar un cambio profundo en las conductas masculinas, y respetando la independencia de la lucha que la mujer hace mucho tiempo ha emprendido por sus libertades y derechos fundamentales, el hombre debe por su cuenta, estar dispuesto a representar a su género y pedir una disculpa más que simbólica por las injusticias cometidas y que se siguen perpetrando y no ser parte jamás de la normalización de estas conductas. Que cada vez más hombres se sumen a la lucha por la paridad de género reduce el campo de acción a aquellos que aún en el siglo XXI vergonzosamente no creen en ella y la atacan de maneras terribles”.

Leonel asegura que este disco refleja su madurez, su período de transición en edad, “es un momento de reflexión, cualquiera que supere los 40 años empieza a sentir los achaques, el cuerpo te dice si te acuerdas cuando tenías 20 años y te bebiste todo o cuando subiste la montaña sin calentar primero, la vida te lo recuerda y yo voy sintiendo la transición, tengo un hijo que tiene 7 años y estos 7 años han sido interesantes, que me siento papá y no me importa que me digan señor”.

Pero no es sólo el álbum, ya que Leonel anunció Amor Vivo Tour, gira que tendrá su arranque oficial este próximo 12 de junio en el Teatro del Parque Interlomas (formato presencial) y en la página de e-ticket (transmisión online).

Vuelve Sin Bandera

Pero esto no para, porque García además ya prepara el regreso de Sin Bandera, en la celebración de sus 20 años, que se cumplieron el 2020 pandémico.

“Vamos a festejar el aniversario, el 2020 cumplimos 20 años y nos cayó la pandemia. El año entrante, queremos hacerlo grande, queremos hacer un disco completo de diez canciones que está bastante avanzado”, precisó Leonel.

“Nos gustó mucho lo que salió, Sin Bandera vuelve a sonar a Sin Bandera, pero no quiero abandonar mi carrera de solista por completo, la gira anterior duró cuatro años, así que voy a preparar otro disco nuevo y durante la gira de Sin Bandera, voy a estar soltando track, para no abandonarlo”, precisó.