Pamela Díaz descarta quiebre con Jean Philippe Cretton, pero asegura que pasan “por un momento muy raro”

Luego de varios rumores en programas faranduleros, que hablaban respecto del término de su relación amorosa con Jean Philippe Cretton, anoche fue la propia Pamela Díaz quien salió a reconocer que si bien no se han separado con el rostro de Chilevisión, la dupla estaría atravesando por una pequeña crisis ya que están “pasando por un momento muy raro”.

En un Live publicado en su cuenta de Instagram, Díaz le reveló a Rocío Marengo y Chiqui Aguayo que la relación no pasa por un buen momento.

“No hemos terminado, pero estamos pasando por un momento muy raro”, señaló Díaz, encontrando una rápida respuesta en Aguayo quien le aseguró que “después de la crisis viene la terminada”.

Las dudas surgieron en el inicio de Live, cuando Chiqui Aguayo quedó extrañada al leer entre los comentarios de la posible ruptura con Cretton.

“¿Por qué todo el mundo me dice que te pregunté por Jean, ¿qué salió ahora?”, le consultó la comediante a Díaz, no sin antes reparar en que de ser cierto ella sabría, sino “hasta aquí no más llega nuestra amistad, ¡cómo me voy a enterar por un Live que terminaron! Eso lo hacen los famosos, que hablan de que tienen problemas, como para preparar a la gente y después de un par de semanas confirman el quiebre”, señaló, ante lo cual “La Fiera” le afirmó que “¡cómo voy a estar preparando a la gente para decirle eso”.

“Tú crees que soy una persona interesada que podría decir así como que estoy pololeando y decirle a todo el mundo que estamos pinchando”, continuó la panelista de Me Late, afirmando que si bien tiene un contrato junto a Cretton para aparecer juntos en un Live de un auspiciador, esa no sería la razón para mantener la relación amorosa.