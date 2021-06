Finalizan las grabaciones de “Thor: Love and Thunder” y director del filme asegura que “es la cosa más loca que he hecho en mi vida”

Este miércoles el director de la película “Thor: Love and Thunder”, Taika Waititi, confirmó el final de las grabaciones de la cuarta entrega de la saga sobre el héroe de cómics de Marvel, que se estrenará en cines en mayo de 2022.

Con una foto en blanco y negro donde aparece junto al protagonista del filme, Chris Hemsworth, el director neozelandés, que en la cinta interpreta a Korg, resumió los casi cinco meses de grabaciones de una de las películas “más locas que he hecho en mi vida”.

Y como no, si el director de “Thor: Ragnarok” y “Jojo Rabbit” aseguró haber vivido de todo en la preparación de un filme que lo llevó hasta “un ataque de nervios”.

“Y eso es un resumen de ‘Thor: Love and Thunder’. A veces, dos personas se unen para inspirar al mundo y cambiar el panorama cinematográfico para siempre. Y luego estamos Chris Hemsworth y yo, que somos demasiado geniales para preocuparnos por nada, excepto hacer películas que brinden a la gente una alegría absoluta. Ok, no me veo bien, lo sé. Esta película es la cosa más loca que he hecho en mi vida y es un honor para mí romperme el culo y tener un ataque de nervios para que todos puedan verla en mayo de 2022”, posteó Waititi, quien incluso avivó la polémica en los últimos días de grabaciones tras ser reprendido por los directivos de Marvel Studios luego de dejarse ver besándose con las actrices Tessa Thompson y Rita Ora.

rita ora/tessa thompson/taika waititi in 2021 was in fact NOT a plot twist I expected pic.twitter.com/a550FfauOE — Kay Taylor Rea (@kaytaylorrea) May 23, 2021

Pero no sólo la polémica rodeó a la producción encabezada por Waititi, sino que su particular estilo de filmación también causó estragos entre algunos actores, como el caso de Sam Neill, quien tiene un pequeño papel como el doble de Odín y que en entrevista con news.com.au contó que nunca ha podido entender las películas de Thor en las que ha actuado.

“Nunca he entendido ninguna de las películas de Thor, de hecho, todo el universo Marvel es un completo misterio para mí. Quiero decir que estaba al lado de Jenny Morris en el set de ‘Thor: Ragnarok’ y le dije: ‘¿Sabes en qué planeta estamos?’. Para ser honesto, estaba completamente desconcertado, volví a estar desconcertado de nuevo ahora, hice mi parte, pero no sé quién está interpretando a quién exactamente porque están como intercambiando los papeles”.