“Rubirena”: Beso entre Macarena y Rubí revoluciona “Edificio Corona”

Tal como los famosos, los personajes de “Edificio Corona” Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman) tiene su propio término para hablar de su relación. Se trata de “Rubirena”, un término que se convirtió en Trending Topic en Twitter el martes por lo ocurrido entre ellas.

Pues hubo una romántica escena emitida en el más reciente episodio de la teleserie de Mega en que Rubí le declaró sus sentimientos a Macarena. Pero el tema no es tan simple, porqie Macarena tiene una relación con Jacinta (Daniela Castillo).

Según replica ADN, el personaje de Vivianne Dietz en “Edificio Corona” comenzó diciendo: “Yo pienso caleta en ti Maca… que aunque tú encuentres siútica la palabra hermosa, tú de verdad erí la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida”. Y agregó “Tu no erí linda ni bonita, tu erí hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí… Maca, parece que tú a mí me gustái”.

En ese momento, Macarena escapó con la excusa de que su polola la estaba esperando. “Bueno que espere, yo te acabo de decir algo súper importante, súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo”, dijo Rubí.

Tras eso, Macarena hizo una importante revelación: “¿Querí saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo”.

Al finalizar, Rubí y Macarena compartieron un beso se convirtieron oficialmente en “Rubirena”. Tanto Vivianne Dietz como Hitzka Nudelman compartieron una imagen de la ficticia pareja en redes sociales.

Cabe recordar que este martes comenzó el mes del Pride y que, como parte de la cuenta pública, Sebastián Piñera anunció que se dará urgencia al matrimonio igualitario.