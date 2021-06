Julio César con todo ante constituyente UDI: “Déjeme terminar, si me preguntó pues”

Julio César Rodríguez mantuvo este jueves 3 un áspero intercambio con Eduardo Cretton, constituyente electo por el distrito 22. Cretton, además gremialista, estuvo en Contigo en La Mañana de Chilevisión. Ahí se habló del retiro del 100% de los fondos de las AFP. Este fue planteado ayer por alguien de su mismo partido, el diputado Jorge Alessandri.

Cretton defendió la idea ante el riesgo de nacionalización de los fondos y dio toda una explicación hasta que se le ocurrió preguntarle a Julio César.

Eduardo Cretton: Yo no soy partidario del retiro del 100% de los fondos. Creo que es un error. (Pero) el diputado Alessandri tiene un punto muy bueno. Hoy día hay un tremendo temor de los ciudadanos de que estos proyectos de nacionalización y estatización, avancen. Que de un día para otros los políticos les digan ‘no, es que sabe que vamos a cambiar quién administra y vamos a nacionalizar’. Acá hay un temor justificado de la gente que dice viene el cuarto, el quinto retiro y después el topón para adentro (…) Acá hay que darle a la gente la elección de quién administra sus fondos. Si quiere que lo administre una AFP o una AFP estatal…

Julio César Rodríguez: O sea durante 40 años la gente no ha podido elegir y ahora sí puede elegir.

Eduardo Cretton: Yo creo que hacia eso estamos avanzando.

Julio César Rodríguez: Bueno, ésa es la diferencia entre la democracia y la dictadura, también. Tiene razón.

Eduardo Cretton: Bueno, yo nací en democracia. Pero lo que está proponiendo la senadora Yasna Provoste es ni siquiera darle la elección a la gente. Es decir ‘oiga, que esto lo administre el Estado’. Yo no sé si usted Julio César prefiere entregarle sus fondos al Estado…

Julio César Rodríguez: Al Estado, señor; al Estado, señor. Si usted me emplaza Eduardo, le contesto. No le saco el traste a la jeringa. ¡Me pongo la vacuna! Al Estado, señor. Me gusta un sistema mixto y nacionalizado. Con los fondos para que se estimule con esa plata… déjeme terminar, si me preguntó pues. Para que con esa plata se estimule a las pymes, a los negocios locales (…) Y que no toda la plata se la lleven los mismos consorcios de siempre. Y que el botín esté en manos de los chilenos, no se privados. Eso, señor.

Eduardo Cretton: Pero démosle la oportunidad a la gente de elegir. Si quiere burócratas del Estado o quiere las AFP. En eso creo que también estamos de acuerdo.

Julio César Rodríguez: También, pues.