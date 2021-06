¿No será mucho? Kathy Contreras comparte foto de la placenta de su hija

Selva, la hija Kathy Contreras llegó al mundo la semana pasada. Por lo tanto, es de esperar que la influencer suba innumerables imágenes de la pequeña. Eso sí, puede que una de las más recientes imágenes podrían sorprender a algunos de sus seguidores. Pues muestra bastante más que a la pequeña niña.

Esto, porque Contreras compartió nada menos que un video de Selva Renata Paz -el nombre de su hija- junto a su placenta. Sí, la niña aparece al lado de su “casa” durante los últimos meses.

En el video, compartido a través de las stories de la cual AR13.cl compartió una imagen, se puede ver a la guagua rodeada de pétalos de rosas. Pero no sólo eso, sino que se ve su cordón umbilical y la placenta.

Anteriormente, Kathy Contreras comentó sobre el proceso de parto, que duró 21 horas. “El día más intenso de mi vida, pero el más hermoso al mismo tiempo y con muchísimo aprendizaje, entre #eclipse y #parto, pero tuve un equipo de parto notable, y mi compañero no podía ser mejor, eres un tremendo hombre @elfotografodaltonico y Selvita no podría tener mejor papá, los amo”, dijo exparticipante de “Calle 7” en su cuenta oficial de Instagram.

En LUN entregó aún más detalles del parto, que esperaba realizar en su casa, pero terminó siendo en un reciento asistencial. “Pusimos la piscina para parir en casa. Estuve en un trabajo de parto en casa, rompí el tapón, me metí a la piscina y bajaron las contracciones”, dijo.

Finalmente debió ir a una clínica. Pero decidió no sentirse mal por ello. “Cuando tomé la decisión pensé ‘no tengo por qué sentirme frustrada. Lo di todo y mi hija quiere nacer hoy’. No soporté el umbral de dolor sin anestesia, y lo acepto. Esta alma viene intensa y como todo hijo, te viene a enseñar”, explicó y agregó: “Fue parto natural. Fue muy hermoso, pero intenso. Lo que me tiene más contenta es que mi hija haya nacido sana y que fue un parto respetado y humanizado”.