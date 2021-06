Exreclutas de “Pelotón” se convierten en padres por segunda vez y revelan cómo viven la paternidad a los 40

María José Pestán y Juan Pablo Matulic se conocieron en el reality “Pelotón” de TVN, en donde el segundo se convirtió en el ganador.

Ambos se enamoraron, posteriormente se casaron, hace seis años nació su hija Josefa y una semana atrás recibieron a Nikola, convirtiéndose en padres por segunda vez.

En conversación con Las Últimas Noticias, Pestán señaló que “ha sido un segundo embarazo en pandemia, con más reposo que durante el primero. Ahora me pilla con 40 años, con mayor madurez”.

Consultada si complica más tener un hijo a esa edad, afirmó que “te cansa más. La recuperación del cuerpo es diferente tras el embarazo. Pero estamos con multivitamínicos por todos lados jaja”.

En el caso de Matulic, que cumplirá 40 en tres meses, señaló que “estoy feliz, pero se me ha hecho más pesado”.

“El lunes me dormí como a las 4 de la mañana y nadie está preparado para trasnochar. Además, queda harto trabajo por delante”, indicó, agregando que “uno calcula que ya tendrá sus años cuando él esté en la universidad”.

En ese sentido, Pestán señaló que “a los 60 tendremos un hijo de 20, así que debemos concentrarnos en mantener una vida sana, con deportes, para acompañar a los niños en buena condición la mayor cantidad de años que podamos”.

Sobre la llegada de su segundo hijo, tras someterse a tratamientos de fertilidad, no fue una decisión sencilla. “Yo estaba bien, no pensaba ser mamá otra vez”, indicó la exrecluta de “Pelotón”, que también es ingeniera comercial.

“En cambio yo si quería tener otro hijo”, admitió Matulic, quien es ingeniero civil eléctrico.

“Tuve que convencerla porque María José tenía miedo que la maternidad afectara su trabajo. Finalmente mi suegra me colaboró. Como ella cuida a Josefa (su primera hija), le dijo ‘tengan otro hijo porque no me estoy haciendo más joven'”, concluyó.