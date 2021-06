La revelación de Ricky Martin: “No estaba listo para salir del clóset”

En el mes del orgullo LGBTQI+, Ricky Martin profundizó sobre su sexualidad, un tema que durante años mantuvo en secreto y significó una verdadera lucha personal.

En entrevista con la edición especial del Orgullo de la revista People, Ricky Martin aseguró que la entrevista con Barba Walters, donde reveló su sexualidad, le provocó un verdadero trauma.

El artista confesó que dicha situación le generó un estrés postraumático, porque “cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”

“Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo”, apuntó el cantante.

“Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida”, agregó.

“Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar sobre de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, añadió.

Ricky también se refirió al tiempo en que todavía salía con mujeres: “Hay muchos, muchos niños por ahí que no tienen a nadie a quien admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es gente que les dice: ‘Lo que estás sintiendo es malvado’. Pero no puedes obligar a nadie a que salga”, concluyó.