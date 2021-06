Vanesa Borghi acusa una deuda de cuatro meses de un canal de televisión y anuncia acciones legales

La argentina Vanesa Borghi utilizó este jueves sus redes sociales para funar y anunciar que iniciará acciones legales en contra de un canal de televisión chileno por mantener una deuda impaga de cuatro meses con ella.

Sin nombrar a la estación televisiva, Borghi se descargó en su cuenta de Instagram por lo que a su juicio es un aprovechamiento de parte de la empresa.

“Estoy un poquito chata, no quería llegar a esta situación, pero estoy harta de un canal de televisión que se llena la boca hablando de que protege a los más débiles y demás y me debe más de cuatro meses de trabajo”, avisó la animadora y modelo, quien criticó duramente la postura del canal.

“(Me) dicen que hay que tener paciencia, que ha sido súper difícil para ellos, pero en realidad quien consiguió todos los auspicios fui yo y la que hizo todo el proyecto y todo el trabajo fui yo y todavía estoy esperando”, afirmó.

Por ello es que Borghi confirmó a sus seguidores que iniciará acciones legales para conseguir que le paguen lo adeudado.

“Una lata y una vergüenza que sean así. No me interesa andar agrandando esto pero una se cansa, porque si fuera al revés y la productora no cumpliera con los acuerdos lo que hacen es cobrarte cláusulas. Pero ellos hacen lo que quieren y lo que me queda por hacer es llevarlos a la justicia con abogados (totalmente innecesario porque lo que deberían hacer es pagar). Los auspiciadores pagaron, el acuerdo ya terminó, cumplí con todo lo que debía, ¿entonces?”, cerró.