Jorge “Chino” Navarrete revela que su prima Patricia Maldonado no creería que fue torturado en Dictadura

El programa de TVN “Sin parche” tuvo como primer invitado al humorista Jorge “Chino” Navarrete. El también sicólogo habló de varios temas con Santiago Pavlovic, como su exitosa carrera, su alcoholismo, su militancia política, su cáncer y su vida actual. Pero quizás uno de los puntos más llamativo fue sobre su prima, Patricia Maldonado.

“Tú eres Jorge Omar Navarrete Maldonado… Pariente de la señora Patricia Maldonado”, le dijo el Pavlovic a Navarrete. Y él respondió, según TiempoX: “Primos hermanos somos con Patricia Erica Clorinda Maldonado Aravena”.

En ese momento, el periodista habló de las enormes diferencias políticas que existen entre ambos.

“Ella (Paty Maldonado) siempre ha sido bastante fiel a su condición, se declara pinochetista, en un tiempo que no hay muchos que se declaren pinochetistas y tú eres más bien, sino un hombre de izquierda, alguien que lo pasó mal con Pinochet”.

“A mis primos los quiero mucho”, dijo Navarrete y agregó: “Tengo entendido que hay algunos de los primos que no me creen que a mí me torturaron… Es muy factible que no crea, porque ella ha manifestado que la tortura, en gran parte, es mentira, pero es un modo de ver la vida, entonces yo la respeto. Si no cree, no cree no más”, dijo resignado el humorista.

Como parte del programa, Navarrete y Pavlovic estuvieron en la casa en que Navarrete vive junto a sus cuatro gatos en Limache, y compartieron en un ensayo del nuevo show del humorista. Además visitaron la Quinta Vergara y Pisagua.