“La cama es mía y meto a quien quiero”: Ingrid Cruz responde a quienes la acusaron de “cochina”

La actriz Ingrid Cruz se aburrió de las críticas. Y es que durante la jornada de ayer, recibió insólitos reproches de usuarios en redes sociales, que incluso la acusaron de ser “una cochina”, como contó a través de sus historias de Instagram.

Todo, de acuerdo con su relato, porque subió una foto donde mostraba a unos de sus perritos sobre su cama. ¿Indignante o no? Bueno, ella confesó que la crítica la enfureció.

Por eso, hoy no titubeó en responderles, abrazando al pequeño perrito entre sus sábanas. “La cama es mía y meto a quien quiero”, manifestó.

Y agregó: “Me van a creer que ayer cuando subí esa foto de él estirándose alguien me insultó, que cómo metía a mis perros a la cama que era una cochina y puras tonteras. Me dio rabia igual, porque se que muchos de ustedes son animalistas, pero me dio rabia, ¿qué se meten?”.