Pamela Díaz bromea con que habla como la Botota luego de vacunarse

Pamela Díaz, panelista del programa Me Late, contó a través de Instagram los efectos que sintió luego de ponerse la vacuna contra el coronavirus. A ella la inocularon el viernes y este domingo publicó en sus stories su estado en los días posteriores.

La conductora dijo: “¡ay!, people si hablo así, como la Botota, es que, ¿saben qué? Después de que me vacuné empecé a hablar distinto. ¿Algo me habrá pasado con esa vacuna? No, me resfrié people. ¡Me resfrié, people! Se caen los moquitos así… Todo el rato. Agua”, dijo Pamela Díaz.

También confesó: “He estado débil. Muy débil, pero nunca se me va a pasar la locura. Así que quiere decir que estoy muy bien. Ahora voy a ir al supermercado. Voy a sacar mi pase y listo”. La historia la acompañó con un mensaje que decía “me sentí morir dos días y ahora parece que estoy bien”.

Pamela Díaz contando cómo se siente luego de la vacuna.

Y en el segmento siguiente se mostró en el supermercado con un niño qu enseñaba arriba de un carro cómo hay que lavarse las manos. Entre medio también se exhibía en un “backstage”: mientras promovía una máquina de hacer ejercicios no advirtió que el ventanal estaba cerrado y estrelló la máquina contra el cristal… sin romperlo.