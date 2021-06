Fans lo criticaron: James Blunt dice que la pandemia de covid-19 ha sido una “bendición disfrazada”

El cantante británico James Blunt fue ampliamente criticado por sus fans y seguidores en redes sociales luego de dar una entrevista con el diario inglés “Henley Standard”, donde describió a la pandemia de covid-19 como una “bendición disfrazada” para su carrera musical.

El músico explicó en el medio británico que el año pasado, antes de iniciar su gira de recitales no tenía espacio para compartir mucho tiempo con su familia y que la llegada de la pandemia, con sus consecuentes muertes por el virus, llegaron como una verdadera bendición para que él pudiera estar más tiempo con los suyos.

“Se suponía que debía estar de gira durante un año y me enviaron a casa. Y, ya sabes, para mí eso fue probablemente algo muy bueno porque no he gastado mucho tiempo en casa con mi familia, nunca”, dijo el artista de 47 años, que se manifestó feliz de que la pandemia lo haya recluido en su hogar.

“Esto (la pandemia) es muy bueno: pasar tiempo en casa, hacer las cosas que hacen los adultos y la gente de la familia. Y quizás haya sido una bendición disfrazada para mí”, señaló.

Del mismo modo, contó que en este periodo se decidió a abrir un negocio en el mundo gastronómico para complementarlo a su carrera musical.

“Bueno, quiero decir, definitivamente estoy en el negocio equivocado. Con la pandemia, el negocio de la música cerró por completo y todas las giras se detuvieron. Sólo llevábamos un mes en lo que se suponía que iba a ser una gira mundial y nos enviaron a casa, lo que obviamente fue devastador. Yo también estoy en el negocio de los pubs, me compré un pub, y obviamente eso cerró, así que realmente elijo los negocios equivocados”, agregó.