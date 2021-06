Julio César Rodríguez con todo contra Gnecco por denuncia de violencia intrafamiliar: “Esto es muy condenable”

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez hablaron este lunes sobre la formalización de Luis Gnecco tras la denuncia por presunta violencia intrafamiliar a su exesposa.

Según replica TiempoX, el animador de “Contigo en la mañana” se mostró contrario a cualquier tipo de agresión de parte de un hombre hacia una mujer.

“No a la violencia no más. O sea, no puede ocurrir esto. Esto ha sido condenado transversalmente. Hay que ser bien transparente y ecuánime posible pero la bajada editorial es que no a la violencia no más. No más. Que fue un empujón no más, que fue un cachuchacito no más. Que se escucha ‘no, sabí que me dio la cuestión’. No, no más. El estándar es cero”, dijo Julio César Rodríguez al respecto.

Y Monserrat Álvarez leyó los documentos judiciales de la denuncia interpuesta contra Luis Gnecco. “Bueno, una situación que, por cierto, nunca está demás decirlo, muy condenable todo tipo de violencia”, dijo la periodista, quien calificó lo narrado como “terrible”.

Luego, Julio César Rodríguez comentó que el contexto de los hechos es muy sensible y destacó la importancia de dar a conocer sobre estos actos de violencia. “La situación es muy lamentable y no nos cabe otra cosa que decir que esto es muy condenable. La violencia intrafamiliar es una escalada, por eso no hay que justificarla de ninguna manera, incluso desde un inicio que sea leve porque después empieza a crecer”.

Cabe recordar que según indican los documentos entregados a la Justicia, los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio. Gnecco fue a dejar al hijo menor de edad que tienen en común.

Llegó hasta el departamento de la mujer – de quien está separado de hecho- y dado que ella tardó en llegar, comenzó a enviarle enviarle mensajes y llamarla de forma constante.

Finalmente comenzó una discusión. Gnecco es acusado por su exmujer de tomarla del cuello y empujarla hasta la cocina, “llevándola hasta la pared, donde golpeó la cabeza de la víctima”.